В Японии ввели необычный запрет для пенсионеров

Власти префектуры Осака в Японии в марте 2025 года приняли решение, запрещающее гражданам старше 65 лет совершать операции в банкоматах во время телефонных разговоров.

Как передает Day.Az, по мнению чиновников, такая мера позволит защитить пожилое население от финансового мошенничества.

В администрации японской префектуры обратили внимание на рост случаев телефонного мошенничества, жертвами которого чаще всего становятся пенсионеры. Для примера они привели статистику, согласно которой в 2024 году на территории региона было зарегистрировано 2 658 подобных инцидентов, а общий финансовый ущерб превысил 6,4 миллиона иен. Причем в 70% случаев пострадавшими стали граждане в возрастной категории 65 лет и старше.

Согласно новому постановлению, банки обязаны информировать клиентов о введенных ограничениях. При этом административное наказание за нарушение запрета не предусмотрено, ведь власти рассчитывают, что само наличие такого правила поможет снизить количество преступлений против граждан пенсионного возраста.

По словам экспертов, проблема телефонного мошенничества в Японии обострилась с 2021 года. Причем кроме прямого финансового ущерба, жертвы аферистов часто испытывают серьезный психологический стресс.