Потепление океанов ускорилось в четыре раза с 1980-х

Океаны планеты нагреваются все быстрее, и новый анализ, основанный на спутниковых данных, показывает: этот процесс идет не просто стабильно, а ускоряется с пугающей скоростью. Если в конце 1980-х температура поверхности океана росла на 0,06°C за десятилетие, то с 2019 по 2023 годы темпы ускорились до 0,27°C за те же 10 лет - более чем в четыре раза.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, исследователи Европейского космического агентства и Университета Рединга собрали и откалибровали данные с 20 спутников и микроволновых сенсоров. Это дало им самый надежный на сегодня глобальный температурный архив поверхности моря - от 1980 года до 2023-го. Они учли все возможные искажающие факторы - от вулканов и солнечных циклов до Эль-Ниньо и Ла-Ниньи.

Результат ясен: никакие природные причины не объясняют ускорение. Главный виновник - накопление парниковых газов, которое нарушает энергетический баланс Земли. Входящего тепла от Солнца становится больше, чем выходит обратно в космос.

Повышение температуры океана - не просто изменение цифр в отчетах. Теплая вода:

усиливает тропические шторма;

ускоряет разрушение кораллов;

смещает ареалы рыб и морской жизни;

повышает уровень моря из-за расширения воды и таяния ледников;

влияет на погоду на суше, включая засухи и ливни.

Как отмечает Крис Мерчант, один из авторов исследования, даже незначительные изменения температуры поверхности "дают прямую подсказку, сколько тепла уходит в глубину океана", а это может менять климат на десятилетия вперед.

Ускорение потепления океанов уже влияет на инфраструктуру, биоразнообразие и продовольственную безопасность. Исследование стало частью проекта ESA MOTECUSOMA - глобальной программы по мониторингу теплового баланса Земли. Его данные лягут в основу более точных климатических моделей.

В ближайшие годы стартуют новые спутниковые миссии, которые помогут еще точнее отслеживать температуру океанов. В их числе - эталонная миссия TRUTHS с высокоточным спектрометром.

За последние сорок лет океан превратился из буфера в термометр, который сигнализирует о перегреве всей планеты. Если рост выбросов не остановить, темпы потепления продолжат расти. Новое исследование дает не просто цифры - оно дает предупреждение.