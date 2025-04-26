Белый медведь напал на лыжника на территории нацпарка в Канаде

В Канаде белый медведь набросился на лыжника.

Как передает Day.Az, об этом сообщает CBC News.

Нападение произошло в национальном парке Ауюиттук, который расположен на острове Баффинова Земля, территория Нунавут. Мужчина наткнулся на агрессивного зверя недалеко от озера Саммит. Медведь бросился на него и нанес серьезные травмы.

Четверо других посетителей национального парка помогли пострадавшему добраться до безопасного места и вызвали помощь. Пилот спасательного вертолета не смог найти безопасное место для посадки, поэтому мужчину пришлось эвакуировать на снегоходе. Пострадавшего доставили в медицинский центр эскимосской деревни Пангниртанг. Информация о состоянии лыжника и другие подробности происшествия пока не разглашаются.