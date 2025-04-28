Человеческие массовые переселения навсегда изменили геном дрожжей

Американские ученые из Университета Джорджии раскрыли неожиданную генетическую связь между дикими и одомашненными дрожжами, проследив их совместную историю с человечеством на протяжении тысячелетий.

Как передает Day.Az, исследование опубликовано в научном журнале Molecular Ecology (MolEco).

Анализируя образцы коры деревьев из разных регионов мира, включая юго-восток США, специалисты обнаружили, что разделение популяций дрожжей совпало с последним ледниковым периодом.

"Мы ожидали найти древние различия, но оказалось, что расхождение произошло именно тогда, когда люди начали заниматься сельским хозяйством", - пояснила ведущий автор исследования Жаклин Пенья.

Особый интерес вызвало неожиданное сходство между дрожжами с юга США и винодельческих регионов Южной Европы.

Ученые связывают это с событиями середины XIX века, когда для борьбы с виноградной филлоксерой европейцы массово завозили американские лозы. Оказалось, что "дрожжи-путешественники" незаметно пересекли Атлантику вместе с растениями и адаптировались к новым условиям.

Исследование подчеркивает необходимость более внимательного отношения к микробиологическим последствиям человеческой деятельности, особенно в эпоху глобализации.