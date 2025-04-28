В бельгийском секонд-хенде случайно нашли работу Пикассо

Работники комиссионного магазина в бельгийском Антверпене совершили неожиданную находку: среди бытовых товаров ими была обнаружена глиняная тарелка с эскизом корриды, выполненным испанским художником Пабло Пикассо. Об этом сообщает газета HLN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, находка была сделана около трех недель назад. Сотрудники магазина обратили внимание на надпись Empreinte originale de Picasso (оригинальная картина Пикассо), после чего экспертиза подтвердила подлинность рисунка. Впоследствии тарелка была продана на аукционе за €12,6 тысячи.