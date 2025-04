Пирамиды Гизы ждёт масштабная реставрация

Египет объявил, что проведет реконструкцию одной из своих самых знаковых достопримечательностей, которая обойдется примерно в 51 миллион долларов.

4500-летние пирамиды в Гизе уже много лет подвергаются критике со стороны туристов, разочарованных состоянием объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как передает Day.Az, эти обвинения включают жестокое обращение с животными, бесконтрольных и назойливых торговцев, общее неэффективное управление и переполненность, пишет Daily Express.

Чиновники заявили, что их реконструкция, за которую будет отвечать компания Orascom Pyramids Entertainment Services, будет включать в себя восстановление нескольких гробниц, а также внедрение системы онлайн-билетов и модернизацию центра для посетителей.

Сообжается, что компания уже начала внедрять определенные изменения в систему управления достопримечательностью. В частности, с территории убрали частные автомобили и туристические автобысы - теперь туристы смогут попасть туда только на специальных 45 электробусах, которые будут курсировать каждые пять минут от плато со стороны шоссе Фаюм. Тем временей, зайти на территорию комплекса через действовайший ранее вход возле отеля Marriott Mena House теперь не будет возможности.

Кроме того, недавнее расследование, проведенное организацией People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), выявило регулярное жестокое обращение с животными в этой зоне.

"PETA задокументировала регулярные избиения, пинки, хлысты и голодание лошадей и верблюдов у пирамид. Животных буквально загоняют до смерти, а затем выбрасывают, как мусор, за ворота. Пирамиды Гизы должны символизировать красоту и историю Египта, а не бесконтрольное издевательство над животными. Правительство Египта должно принять меры, чтобы убрать этих страдающих животных из Гизы", - заявил вице-президент PETA Asia Джейсон Бейкер.