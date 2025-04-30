Китайский робот научился ходить как человек

Китайский гуманоидный робот Adam совершил прорыв в естественной походке с помощью искусственного интеллекта.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, китайская компания PNDbotics представила общественности нового гуманоидного робота под именем Adam, который стал одним из самых ярких технологических достижений в современной робототехнике. Робот высотой 1,6 метра и весом 60 килограммов демонстрирует исключительную плавность движений, ранее недоступную даже самым передовым роботизированным системам. Благодаря использованию алгоритмов глубокого обучения с подкреплением (Reinforcement Learning, RL) Adam способен адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды в реальном времени, корректируя шаг, скорость и баланс при передвижении по сложным и неровным поверхностям.

Разработчики подчеркивают, что главной особенностью Adam является способность учиться, а не просто следовать заранее заданным программам. В отличие от многих конкурентов, включая хорошо известного Atlas от Boston Dynamics, китайский гуманоид не ограничен жестко прописанными алгоритмами. Он анализирует поведение человека, совершенствует свои навыки в симуляционной среде и постепенно становится все более уверенным и устойчивым в движении. Это позволяет ему выполнять маневры, требующие высокой координации, с уровнем гибкости, сопоставимым с человеческим.

Конструкция Adam включает 25 приводов с высоким крутящим моментом, биомиметический торс, имитирующий человеческую анатомию, и модульную архитектуру, упрощающую техническое обслуживание и обновление. Система управления базируется на процессоре Intel i7 и использует сетевую архитектуру реального времени, что обеспечивает мгновенную реакцию на внешние стимулы.

Особое внимание уделено энергоэффективности. Разработчики заявляют, что алгоритмы RL не только улучшают движения, но и уменьшают нагрузку на механизмы. Это снижает износ деталей и позволяет продлевать срок эксплуатации устройства без существенного технического вмешательства. Кроме того, оптимизированное энергопотребление делает возможным продолжительную автономную работу без необходимости частой подзарядки.

В PNDbotics сообщили, что робот Adam может использоваться в самых разных сферах - от спасательных операций в условиях стихийных бедствий до помощи людям с ограниченными возможностями и технического обслуживания оборудования на удаленных объектах. Представители компании подчеркнули, что их подход позволяет преодолеть основные ограничения традиционной робототехники, открывая путь к созданию доступных, надежных и интеллектуальных машин, способных работать бок о бок с человеком.