Названы бытовые устройства, увеличивающие счета за электроэнергию

Бытовые устройства, бесспорно, стали неотъемлемой частью нашей жизни. И есть некоторые приборы, которые могут "тянуть" электричество даже когда не используются.

Как передает Day.Az, об этом пишет Express.

Такие "приборы-вампиры", в конце концов могут незаметно увеличивать ваш счет за электроэнергию. И в годовом эквиваленте речь идет о довольно немалых суммах.

По словам Стивена Дэя, эксперта по домашней энергетике и инженера-теплотехника компании iHeat, на таких приборах можно терять до 100 фунтов стерлингов в год.

"Большинство людей даже не подозревают, что телевизоры, игровые консоли и даже кухонные приборы продолжают потреблять энергию, когда они не используются. Маленький красный индикатор режима ожидания на телевизоре или цифровые часы на микроволновой печи могут показаться безобидными", - объясняет он.

Однако один только телевизор может "тянуть" электроэнергию на сумму от 5 до 10 фунтов стерлингов в год.

Игровые консоли, в свою очередь, могут добавлять до 8 фунтов стерлингов ежегодно, даже если простаивают.

Также стоит быть внимательными и не оставлять в розетках зарядные устройства для телефонов, ноутбуков и планшетов. Они продолжают "тянуть" энергию, даже когда они ничего не заряжают. К тому же, это еще и опасно.

Скрытыми "вампирами" также являются такие кухонные приборы, как микроволновые печи, кофемашины и даже чайники.

"Речь идет не только об одном устройстве. Дело в том, что у вас есть несколько приборов, которые работают целый день, каждый день. Вот здесь и появляются реальные расходы", - отметил Дэй.

Как сэкономить средства

Стивен Дэй советует начинать с малого: "Выключайте электроприборы из розетки, когда не пользуетесь ими, и отключайте зарядные устройства, когда они не работают".

Также можно установить экорежим на телевизоре - эта функция доступна на современных моделях. Помочь сэкономить средства может и переход на более энергоэффективные приборы: энергосберегающие лампочки, и телевизоры с низким энергопотреблением, и современные смарт-устройства, разработанные с учетом энергоэффективности.

"Хотя замена старого телевизора или холодильника может показаться дорогой, со временем экономия на счетах за электроэнергию более чем компенсирует ее. Цены на энергоносители не снизятся в ближайшее время, но небольшие изменения, такие как отключение нескольких приборов в розетке или использование умной розетки, действительно помогают в течение года", - резюмировал он.

Какие устройства нельзя оставлять подключенными к сети

Не говоря уже о счетах за электричество, оставлять некоторые приборы подключенными к сети может быть опасно. Вы удивитесь, сколько пожаров возникает именно по этой причине.

Эксперты советуют вынимать из розеток после каждого использования кухонные приборы с нагревательными элементами. Речь идет, в частности, о вафельницах, электросковородках, а также настольном гриле.

Это правило также касается обогревателей. Их нельзя оставлять без присмотра или не выключать на ночь. Такие устройства действительно представляют угрозу, когда речь заходит о пожарной безопасности.