Мужчина потерял банковскую карту и разбогател

В США мужчина стал богаче почти на полмиллиона долларов после того, как потерял и нашел свою банковскую карту. Об этом сообщает UPI, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Житель Мэрисвилля в штате Вашингтон вернулся домой после того, как заезжал за продуктами в магазин WinCo Foods, и обнаружил, что у него пропала дебетовая карта, которой он только что расплачивался. Мужчина вернулся в магазин и с облегчением обнаружил, что сотрудники нашли его карту и сохранили ее.

Американец решил, что ему сопутствует удача, и тут же решил купить несколько лотерейных билетов. Один из них оказался выигрышным и принес ему денежный приз в размере $480 тыс. . Счастливчик рассказал, что собирается потратить часть приза на путешествия, о которых давно мечтал, - поездку в Японию и тур по восточному побережью США.