В Колорадо обнаружены ржавые раки

Сотрудники Colorado Parks and Wildlife подтвердили появление агрессивного вида раков rusty crayfish (ржавый рак) в реке West Fork Little Thompson, расположенной в округе Лаример, к югу от города Эстес-Парк. Это первый случай регистрации этого вида в северо-восточном регионе штата и всего второй - к востоку от Континентального водораздела.

Как передает Day.Az, о находке сообщает MediaNews Group (MNG).

Опасный вид был впервые замечен 7 апреля пользователем приложения iNaturalist, предназначенного для идентификации видов. Позднее в том же месяце ученые подтвердили находку с помощью генетического анализа.

Ржавый рак родом из бассейна реки Огайо и считается одним из наиболее опасных раков в Колорадо. Внешне он отличается темными кольцами на кончиках клешней и характерными ржавыми пятнами по бокам брюшка. Самцы могут достигать 13 см в длину.

Рак заметно крупнее и агрессивнее местных видов, вытесняя их из среды обитания и конкурируя за пищу. С 2009 года он был зафиксирован в пяти водоемах штата, включая озеро Грэнби в августе 2023 года. Специалисты считают, что раки могли попасть в водоемы через рыбаков, использовавших их в качестве наживки.

"Ржавые раки гораздо агрессивнее наших местных видов и не представляют ценности как корм для промысловых рыб", - отметил Роберт Уолтерс, руководитель программы по борьбе с инвазивными видами. - "Они поедают водную растительность, жизненно важную для размножения и укрытия местных рыб".

Сейчас специалисты проводят дополнительные исследования реки, чтобы оценить численность и распространение инвазивной популяции.