Известный стример упал сквозь потолок в своём доме

Популярный американский стример Зак Хойт, известный как Asmongold, рассказал, что провалился сквозь потолок в своем доме.

Как передает Day.Az, об этом он написал в соцсети X.

По словам Хойта, у него дома появился неприятный запах, поэтому он полез на чердак, чтобы понять, что его издает. "В итоге я провалился сквозь потолок!" - заявил стример. На опубликованных им фото видна дыра в потолке, а также его обломки и разнообразный на полу мусор.

"Я сдался и собираюсь нанять уборщиков. Попытался сделать все сам, но после сегодняшнего дня убедился, что это слишком рискованно", - добавил Asmongold. При этом он не уточнил, удалось ли ему найти источник неприятного запаха.

"Почему бы тебе просто не купить новый дом?", "Братан, ты же вроде миллионер или что-то в этом роде?", "Кажется, пришло время покупать новый дом. Ты же знаешь, что можешь позволить его себе, что тебя удерживает?" - обратились к стримеру подписчики.