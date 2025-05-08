Американец 18 лет вводил себе яд змей ради обретения противоядия

Американские ученые создали комплексный антидот, нейтрализующий яд 13 видов опасных змей. Основой препарата стали антитела, извлеченные из крови Тима Фрайда - гражданина США, который на протяжении 18 лет сознательно подвергал себя укусам ядовитых змей, включая кобр и мамб. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новый препарат уже показал свою эффективность в экспериментах на мышах, обеспечив полную защиту от 13 из 19 наиболее опасных видов змей по классификации Всемирной организации здравоохранения. В отличие от традиционных противоядий, которые производятся с помощью иммунизации лошадей или овец и часто вызывают тяжелые побочные реакции, новый подход оказался более универсальным и безопасным.

Исследователи проанализировали кровь мужчины и выделили самые эффективные антитела, после чего добавили в формулу малую молекулу-ингибитор. Итоговый препарат состоит из трех компонентов: антитело LNX-D09 нейтрализует яд шести видов змей, молекула вареспладиб - еще трех, а антитело SNX-B03 частично расширяет спектр действия на все 19 видов из тестовой группы.

Следующим этапом станут испытания на собаках в Австралии, где укусы змей - частая угроза. В дальнейшем исследователи планируют разработать аналогичное средство против гадюк.

Руководитель проекта, иммунолог Джейкоб Гленвилл, подчеркнул значимость метода с использованием антител гипериммунного донора: "Этот подход может быть применен не только против змеиного яда, но и для создания лекарств от бактериальных токсинов и химических отравлений".