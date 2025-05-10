Эксперты назвали 9 пород собак, которые подойдут для квартиры

Количество владельцев собак продолжает расти, однако проживание в квартире или доме может быть проблемой, когда речь идет о покупке щенка. Поэтому эксперты The Scotsman назвали 9 пород собак, которые идеально подходят для тех, кто живет в квартире, передает Day.Az.

Кавалер Кинг Чарльз спаниель

Для этого милого и ласкового песика подойдет даже маленькая квартира, а после нескольких прогулок он будет рад провести остаток дня, лежа у вас дома.

Бишон фризе

Эта порода весит всего шесть килограммов, поэтому собака была создана для того, чтобы жить в городе. Несмотря на то, что им не нужно много места, они не любят оставаться в одиночестве дольше, чем на несколько часов, поэтому это стоит учесть.

Кубинская шелковая собака или гаванский бишон

Эта порода была названа в честь столицы Кубы. Таким собакам нужны лишь умеренные физические нагрузки, а остаток дня они могут спокойно провести в вашем доме. Кроме того, они не очень лают, поэтому не следует оставлять их наедине дольше, чем на 3-4 часа.

Английский бульдог

Эта порода является среднего размера, поэтому ей не нужно много места. Также бульдоги являются добрыми, любящими, неприхотливыми и тихими.

Йоркширский терьер

Йоркширские терьеры могут быть энергичными, однако из-за своих маленьких размеров большую часть своих активностей они могут проводить дома. Кроме того, эти собаки радуются, когда их оставляют надолго наедине, но йорки имеют склонность к лаю, поэтому будьте осторожны, если у вас тонкие стены и нетерпеливые соседи.

Ши-цу

Маленькие, тихие, спокойные и любящие ши-цу изначально были выведены для жизни в китайских дворцах, поэтому им нужно немного времени на свежем воздухе и вполне любят жизнь в квартире.

Мопс

Маленький мопс очень счастлив, когда живет в квартире. Несколько недолгих прогулок в день дадут ему физическую активность, а потом он будет спать себе спокойно на диване.

Французский бульдог

Французский бульдог идеально подходит для жителей квартир. Им не нужно больших физических нагрузок, они любят быть рядом с хозяевами и очень мало лают.

Виппет

Если вы имеете доступ к безопасному и огражденному месту для выгула, уиппеты станут отличными домашними любимцами для владельцев квартир. После физических нагрузок у них становится мало энергии, а также они радуются, когда их оставляют в одиночестве.