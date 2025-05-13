Мужчине прокололи легкие во время сеанса иглоукалывания

В Китае мужчина попал в больницу с проколотыми легкими после сеанса иглоукалывания. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мужчина по фамилии Гао из провинции Хэнань страдал доброкачественной опухолью под лопаткой (фиброма), и его жена нашла через друга "врача", занимающегося иглоукалыванием. В действительности специалист не имел нужной квалификации, но поставил диагноз, заявив Гао, что у него не фиброма, а "воздушная шишка", и пообещал вылечить ее с помощью акупунктуры.

В конце февраля клиент и целитель встретились в интернет-кафе, и там же состоялась первая процедура. Однако после установки нескольких игл Гао резко стало плохо: он начал задыхаться и потерял контроль над мочеиспусканием. Его срочно доставили в больницу, где диагностировали дыхательную недостаточность и пневмоторакс - у мужчины были проколоты оба легких. Врачи отметили, что если бы Гао поступил в реанимацию на минуту позже, он бы не выжил.

"Врач" заявил, что готов взять ответственность за случившееся, но в итоге исчез и заблокировал жену пострадавшего в соцсетях. Как оказалось, он обучался массажу и иглоукалыванию, просто наблюдая за другими. Прокуратура готовится возбуждать уголовное дело, по китайскому законодательству, за незаконную медицинскую практику мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.