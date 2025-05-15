Клиент ресторана испугался, получив вместе с чеком жуткое послание
Житель Флориды (США), забирающий свой заказ на стойке выдачи ресторана быстрого питания Freddy's, получил послание на чеке и упаковке с бургером, которое привело его в замешательство. Историю мужчина поделился на портале Reddit. Внимание на нее обратило издание The New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Житель Флориды (США), забирающий свой заказ на стойке выдачи ресторана быстрого питания Freddy's, получил послание на чеке и упаковке с бургером, которое привело его в замешательство. Историю мужчина поделился на портале Reddit. Внимание на нее обратило издание The New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам автора поста, он получал заказ в одном из кафе в Лейк-Уэльсе. Вместе с бумажным пакетом он получил чек, на котором было напечатано слово "help" ("помогите". - "Газета.Ru"). Аналогичная просьба была выведена от руки на коробке от бургера. Мужчина приехал домой и поделился своими переживаниями в сети. Он сомневался, нужно ли ему звонить в полицию. Его друг убеждал его, что, вероятнее всего, это просто розыгрыш от сотрудников кафе.
После прочтения комментариев к своему посту на портале, среди которых высказались, в том числе, действующие сотрудники полиции, мужчина решил сообщить о случившемся в экстренные службы и набрал "911".
Через некоторое время автор публикации обновил пост, где написал, что случившееся действительно оказалось "розыгрышем скучающего сотрудника ресторана". Также мужчина уточнил, что после его поста десятки людей начали звонить в сеть ресторанов, чтобы убедиться, все ли в порядке у их сотрудников. В заключение он написал, что обновит информацию в публикации, когда с ним свяжутся полицейские.