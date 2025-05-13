Раскрыты удивительные подробности жизни древней цивилизации

Археологи провели крупнейший химический анализ артефактов из обсидиана, найденных в столице ацтекской империи Теночтитлан, и выяснили: сеть торговли ацтеков охватывала всю Мезоамерику - от побережья до побережья.

Как передает Day.Az, работа опубликована в журнале PNAS.

Всего исследовано 788 предметов, включая оружие, украшения, скипетры, урны и даже декорированные человеческие черепа. Большинство обсидиановых артефактов поступили из региона Сьерра-де-Пачука - около 90 процентов находок. Но были и экземпляры, привезенные с территорий за пределами ацтекского влияния, включая земли соперничающих государств, таких как империя пуреpeча.

Команда ученых использовала методы композиционного анализа, чтобы отследить происхождение минерала в каждом предмете. Оказалось, что с момента становления Ацтекской империи после 1430 года в столицу начали поступать обсидиановые изделия с новых источников - в том числе из Укарео, находящегося на территории враждебной пуреpeча.

Хотя ритуальные предметы в основном делались из обсидиана из близлежащей Пачуки, повседневные изделия - ножи, наконечники, инструменты поступали из разных регионов. Это указывает на активные торговые контакты и развитый рынок Теночтитлана, о котором сохранились свидетельства в исторических хрониках.

Эти данные позволяют по-новому взглянуть на масштабы и устройство экономики ацтеков. Анализ обсидиана показывает, что торговля выходила далеко за пределы политических границ империи, охватывая даже территории соперников.