Эксперт дал рекомендации по правильному выбору психолога

При выборе психолога нужно руководствоваться отзывами, искать специалистов внутри профессиональных организаций или клиник ментального здоровья, сказал в интервью "Известиям" декан факультета психологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Юрий Зинченко, передает Day.Az.

"В этих организациях существуют определенные требования к психологу, ключевое - это наличие высшего психологического образования", - отметил он.

Также, по его словам, важен вид высшего образования, так как можно окончить только бакалавриат или магистратуру, а можно - обе ступени.

"Квалифицированным специалистом считается тот, кто отучился пять-шесть лет", - подчеркнул Зинченко.

Сейчас многие прошли программы допобразования и после этого начали считать себя профессиональными психологами, подали заявки на поиск работы в этой области, предупредил он.

Эксперт также отметил, что сейчас нет федерального закона, который регулировал бы оказание психологической помощи и требования к тому, кто ее должен оказывать. Но работа в этом направлении ведется.