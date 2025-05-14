Эксперт дал рекомендации по правильному выбору психолога
При выборе психолога нужно руководствоваться отзывами, искать специалистов внутри профессиональных организаций или клиник ментального здоровья, сказал в интервью "Известиям" декан факультета психологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Юрий Зинченко, передает Day.Az.
При выборе психолога нужно руководствоваться отзывами, искать специалистов внутри профессиональных организаций или клиник ментального здоровья, сказал в интервью "Известиям" декан факультета психологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Юрий Зинченко, передает Day.Az.
"В этих организациях существуют определенные требования к психологу, ключевое - это наличие высшего психологического образования", - отметил он.
Также, по его словам, важен вид высшего образования, так как можно окончить только бакалавриат или магистратуру, а можно - обе ступени.
"Квалифицированным специалистом считается тот, кто отучился пять-шесть лет", - подчеркнул Зинченко.
Сейчас многие прошли программы допобразования и после этого начали считать себя профессиональными психологами, подали заявки на поиск работы в этой области, предупредил он.
Эксперт также отметил, что сейчас нет федерального закона, который регулировал бы оказание психологической помощи и требования к тому, кто ее должен оказывать. Но работа в этом направлении ведется.