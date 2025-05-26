Женщине удалили 13 органов после корпоративного ужина
Британке удалили 13 органов после пищевого отравления, пишет LADBible, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Ребекка Хинд рассказала, что была на корпоративном ужине, после которого перенесла пищевое отравление.
Британке удалили 13 органов после пищевого отравления, пишет LADBible, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Ребекка Хинд рассказала, что была на корпоративном ужине, после которого перенесла пищевое отравление. Однако, в отличие от коллег, которые быстро восстановились, она продолжала чувствовать себя плохо в течение нескольких недель и месяцев. После приема антибиотиков и консультаций с врачами ей была назначена компьютерная томография.
Во время обследования врачи обнаружили множественные образования в брюшной полости. Проведенные биопсии показали, что у Ребекки псевдомиксома брюшины - крайне редкий вид рака, при котором слизь и опухолевые клетки накапливаются внутри брюшной полости.
К сожалению, болезнь уже распространилась и "приросла" к поверхности нескольких внутренних органов, образовав плотные опухоли. Женщине потребовалось два сложных хирургических вмешательства, в результате которых было удалено 13 органов и частей тела, включая яичники, матку, толстую кишку и часть желудочно-кишечного тракта.
Эти операции привели к тому, что британке теперь требуется принимать до 60 таблеток в день, чтобы компенсировать утраченные функции организма. Также ей была сделана процедура HIPEC - введение нагретого раствора химиотерапевтических препаратов непосредственно в брюшную полость для уничтожения оставшихся раковых клеток.
После восьми курсов химиотерапии стало ясно: болезнь не отступила. Ребекка прошла последний возможный экспериментальный курс лечения, но он вызвал тяжелые побочные эффекты, и дальнейшая терапия была прекращена.
Сейчас, в возрасте 40 лет, женщина живет с неизлечимым диагнозом и не знает, сколько времени у нее еще осталось. Но вместо того чтобы сдаваться, она активно борется за качество жизни и повышает осведомленность о редком заболевании.
"Я пытаюсь жить максимально нормально, хотя и с поправками. Я каталась на серфе, летала на воздушном шаре, пробовала собачьи упряжки. Сейчас я приняла участие в 90-километровой велогонке, чтобы собрать средства для фонда Pseudomyxoma Survivor", - рассказывает Ребекка.