День Матери в Швеции - ФОТО

В Швеции День матери празднуется в последнее воскресенье мая.

Как передает Day.Az, это день, когда дети выражают любовь и благодарность своим матерям: дарят цветы и подарки, готовят завтрак, помогают по дому и стараются освободить маму от всех обязанностей. Праздник наполнен теплотой, семейной атмосферой и стремлением уделить особое внимание женщине, играющей центральную роль в семье.

История праздника в Швеции

Различные формы почитания матерей зафиксированы уже в глубокой древности - как в Древней Греции, так и Древнем Риме.

В Швеции традиция чествования матерей была основана в 1919 году писательницей и просветительницей Сесилией Боот-Хольмберг.

Согласно Северному музею в Стокгольме, шведский День матери стал отражением социальных перемен XX века и представлений об идеальной нуклеарной семье в обществе всеобщего благосостояния. В этом же контексте в 1930-х годах в Швеции был введен и День отца.

День матери в других странах

Современная форма празднования Дня матери зародилась в США - именно там в начале XX века учительница Анна Джарвис выступила с инициативой учреждения особого дня в честь матерей. Поводом для этого стало ее стремление почтить память своей покойной матери.

Считается, что именно благодаря ее усилиям президент Вудро Вильсон в 1914 году принял решение официально учредить праздник.

Тем не менее, традиции почитания матерей существовали задолго до этого.

В Великобритании с начала XVII века отмечался так называемый Mothering Sunday - воскресенье, когда дети, живущие вдали от дома, возвращались, чтобы навестить матерей и подарить им небольшие подарки. Эта традиция до сих пор сохраняется в ряде бывших британских колоний.

В США, Дании и Финляндии День матери празднуется во второе воскресенье мая - дата выбрана ближе к годовщине смерти матери Анны Джарвис (9 мая 1905 года).

Во многих арабских странах праздник приходится на 21 марта - день весеннего равноденствия.

А в Монголии матерей чествуют даже дважды в год.

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