Астроном раскрыл тайну огромной огненной «птицы» над Солнцем
Огромной огненной "птицей" над Солнцем, запечатленной одним из телескопов LASCO, оказалась комета. Как передает Day.Az, об этом сообщил астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев в беседе с Aif.ru. "Это, скорее всего, комета, проходящая очень близко от Солнца, а именно - солнцецарапающая комета", - отметил он.
Огромной огненной "птицей" над Солнцем, запечатленной одним из телескопов LASCO, оказалась комета.
Как передает Day.Az, об этом сообщил астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев в беседе с Aif.ru.
"Это, скорее всего, комета, проходящая очень близко от Солнца, а именно - солнцецарапающая комета", - отметил он.
Киселев обратил внимание на то, что комета, вероятно, испаряется или даже начинает распадаться на части из-за высокой температуры Солнца.