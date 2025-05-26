Астроном раскрыл тайну огромной огненной «птицы» над Солнцем

Огромной огненной "птицей" над Солнцем, запечатленной одним из телескопов LASCO, оказалась комета.

Как передает Day.Az, об этом сообщил астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев в беседе с Aif.ru.

"Это, скорее всего, комета, проходящая очень близко от Солнца, а именно - солнцецарапающая комета", - отметил он.

Киселев обратил внимание на то, что комета, вероятно, испаряется или даже начинает распадаться на части из-за высокой температуры Солнца.