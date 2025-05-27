Журналистка упала со стула после удара мячом на матче

Журналистка Мелани Ньюман получила травму головы после удара мячом во время работы на матче команды по бейсболу "Иволги Балтимора" (Baltimore Orioles).

Как передает Day.Az, на это обратило внимание издание Yahoo.

Инцидент произошел, когда мяч, отскочив от покрытия, ударил Ньюман, сидевшую у поля. От удара она упала со стула и не смогла продолжить наблюдение за игрой.

После происшествия телеведущая была доставлена в местную больницу, где получила необходимую медицинскую помощь. Специалисты отметили, что журналистка получила относительно небольшую травму.

На следующий день Ньюман вернулась к работе и в эфире поблагодарила всех за поддержку. Она отметила, что чувствует некоторую болезненность в месте удара и теперь старается держать гарнитуру подальше от этой области. Также журналистка поблагодарила фотографа, который помог ей смягчить удар.