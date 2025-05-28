Леопард растерзал спавшую на крыше женщину
В Индии леопард растерзал женщину, спавшую на крыше дома. Как передает Day.Az, об этом сообщает NDTV. Трагический инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш, в деревне Айодхьяпурва, которая находится в лесном массиве в буферной зоне заповедника Катарниагхат.
В Индии леопард растерзал женщину, спавшую на крыше дома.
Как передает Day.Az, об этом сообщает NDTV.
Трагический инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш, в деревне Айодхьяпурва, которая находится в лесном массиве в буферной зоне заповедника Катарниагхат.
48-летняя Захира спала на открытой крыше вместе с двумя детьми, когда появился хищник и набросился на нее у них на глазах. Вместе со зверем Захира упала с крыши. Дети пытались помочь матери и подняли шум. Это спугнуло леопарда, и он скрылся в полях. Однако женщину спасти не удалось, она истекла кровью.
Местные власти выплатили семье жертвы экстренную компенсацию в размере десяти тысяч рупий.
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