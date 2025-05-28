Леопард растерзал спавшую на крыше женщину

В Индии леопард растерзал женщину, спавшую на крыше дома.

Как передает Day.Az, об этом сообщает NDTV.

Трагический инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш, в деревне Айодхьяпурва, которая находится в лесном массиве в буферной зоне заповедника Катарниагхат.

48-летняя Захира спала на открытой крыше вместе с двумя детьми, когда появился хищник и набросился на нее у них на глазах. Вместе со зверем Захира упала с крыши. Дети пытались помочь матери и подняли шум. Это спугнуло леопарда, и он скрылся в полях. Однако женщину спасти не удалось, она истекла кровью.

Местные власти выплатили семье жертвы экстренную компенсацию в размере десяти тысяч рупий.

Ранее мы сообщали, что змея проглотила собаку в Пуэрто-Рико.