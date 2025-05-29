Мужчина нашел в лесу заброшенный дом с таинственной коллекцией - ВИДЕО

В городе Кэмелфорд, Великобритания, городской исследователь по имени Шон Пайпер проник в заброшенный дом и снял его на видео изнутри. Об этом сообщает Jam Press, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пайпер нашел старое здание в лесу. По его словам, домом владела женщина, которой не стало в 2020 году. С тех пор дом окружили заросли, а предметы внутри покрылись слоем пыли. Мужчина пробрался в здание через окно второго этажа.

Внутри Пайпер увидел таинственную коллекцию ремней, висящую над камином. На всех были латунные пряжки разных форм. Кроме того, как рассказывает Пайпер, в доме много коробок, комнатных растений, ламп, кружек, книг и альбомов. Также мужчине удалось найти в одной из комнат DVD-плеер. Пайпер отметил, что странный интерьер в доме "как будто застыл во времени".