Редкий фильм Джерри Льюиса найден спустя десятилетия

Фильм Джерри Льюиса "День, когда клоун плакал", считавшийся утерянным на протяжении десятилетий, неожиданно оказался в частных руках.

Как передает Day.Az, шведский телеведущий Ханс Криспин рассказал журналу Icon Magazine, что хранил копию картины в банковской ячейке более 45 лет.

Картина, снятая в 1972 году в Швеции, рассказывает о клоуне Хельмуте Дурке, который попадает в концентрационный лагерь после шутки о Гитлере. Ему обещают свободу в обмен на участие в варварской миссии - сопровождать детей в газовую камеру. Роль клоуна исполнил сам Льюис. В фильме также снимались известные шведские актеры того времени.

Льюис, еврей по происхождению, после съемок забрал пленки в США и запретил их показ, считая фильм недостаточно качественным и слишком провокационным. Однако, как выяснилось, рабочая копия осталась на студии Europafilm, откуда ее тайно вынес Криспин в 1980 году вместе с оригинальным сценарием.

По его словам, он долго молчал из страха перед последствиями. Теперь же он надеется, что фильм займет место в архиве Джерри Льюиса в Библиотеке Конгресса США.