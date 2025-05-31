Женщина выползла из-под земли и испугала окружающих

В столице Филиппин молодая женщина выбралась из ливневой канализации на оживленной улице и испугала окружающих. Об этом сообщает Straits Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел 26 мая в деловом районе Манилы. Покрытая грязью девушка с длинными спутанными волосами неожиданно выползла из канализационного люка. В этот момент рядом находился стрит-фотограф Уильям, которому удалось снять девушку, вылезающую из-под земли, на камеру. По словам очевидцев, она улыбнулась ему, а затем бросилась бежать, пока мужчина в военной форме пытался ее догнать.

Уильям, опубликовавший снимки в своем аккаунте в соцсетях, отметил, что канализационный колодец был необычайно большим - "почти как комнаты в местных съемных квартирах". На следующий день городские рабочие заделали отверстие, но не смогли сказать, куда ведет подземный тоннель.

По данным властей, в канализационных системах Манилы часто находят пристанище бездомные. В мегаполисе с населением 14 миллионов человек насчитывается около 3 миллионов бездомных, многие из них становятся жертвами насилия и эксплуатации.