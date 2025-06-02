Ученые рассказали, когда люди смогут жить 1000 лет

Учёные рассказали, когда люди смогут жить 1000 лет.

Как передает Day.Az, об этом пишет Daily Mail.

Эксперты в области технологий и биомедицины утверждают, что человечество стоит на пороге прорывов, которые позволят людям жить 1000 лет. Некоторые из ведущих футурологов и исследователей уже назвали даты, когда это может произойти.

Среди тех, кто делает прогнозы, - доктор Ян Пирсон, футуролог из Великобритании, Рэй Курцвейл, бывший инженер Google, и биомедицинский эксперт Обри де Грей. Все они по-разному видят путь к 1000-летней жизни, но сходятся в одном: это не за горами.

Пирсон уверен, что к 2050 году самые обеспеченные люди смогут достичь такого результата благодаря сочетанию генной инженерии, робототехники и цифрового переноса сознания. По его словам, разум человека можно будет загрузить либо в тело андроида, либо в виртуальную реальность. Сначала такие технологии будут доступны лишь элите, но к 2060-м годам их сможет позволить себе средний класс.

Он также отметил, что медицина будущего позволит предотвращать и даже обращать вспять старение на клеточном уровне, а также лечить такие болезни, как рак и сердечно-сосудистые патологии, еще до их проявления.

Рэй Курцвейл, известный своими точными прогнозами в области технологий, считает, что к 2029 году искусственный интеллект сравняется с человеческим разумом. Это станет началом эпохи, которую он называет "Сингулярностью". А к 2045 году человек и машина полностью сольются, "открывая путь к бессмертию".

По его словам, ИИ сделает базовые блага - еду, жилье - значительно дешевле, а интерфейсы мозг-компьютер, такие как Neuralink от Илона Маска, позволят подключать сознание к облаку данных. В результате человеческий интеллект возрастет в миллионы раз, а личность можно будет копировать и переносить в новые тела.

Обри де Грей, специалист в области геронтологии, утверждает, что медицина XXI века способна сделать старение обратимым процессом. Он полагает, что к 2050 году старость станет восприниматься как любое другое заболевание, поддающееся лечению.