Кошка выжила после падения с 120-метровой высоты и обрела новый дом

В США кошка по кличке Мираж выжила после падения с высоты 120 метров в национальном парке Брайс-Каньон.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ABC News.

12-летняя кошка Мираж упала с обрыва в переноске, но чудом осталась жива, несмотря на глубину ущелья. Это произошло 29 апреля, когда ее хозяева - 45-летний Мэтью Наннен и 58-летняя Бейли Крейн - перелезли через ограждение у смотровой площадки Inspiration Point и сорвались вниз.

Наннен и Крейн путешествовали по парку вместе с питомицей. Спасатели, искавшие их тела, сначала приняли переноску с кошкой за рюкзак. Как именно Мираж удалось остаться в переноске во время падения, остается загадкой. Кошка получила переломы ребер и сильные ушибы внутренних органов, но выкарабкалась благодаря ветеринарам. После реабилитации в специализированной клинике Лас-Вегаса кошка полностью восстановилась. Ее новой хозяйкой стала Челси Тугау, пилот департамента общественной безопасности штата Юта, участвовавшая в поисковой операции.

"Я не могла поверить, что кошка жива. Теперь хочу обеспечить ей спокойную старость", - сказала Тугау. По словам сотрудников приюта Best Friends Animal Society, это настоящий второй шанс для Мираж.

Позднее семья хозяев кошки благословила Тугау. "Этот случай - луч света в трагической истории", - отметил представитель приюта. Ветеринары назвали выживание Мираж чудом - падение с такой высоты обычно фатально для животных.