88-летняя женщина «воскресла» в гробу

В городе Пльзень, Чехия, пожилую женщину чуть не похоронили раньше времени.

Как передает Day.Az, об этом пишет Daily Mail.

88-летняя женщина не проснулась утром в собственной постели. Ее тщетно пытался разбудить супруг, а после вызвал скорую. Прибывший с врачами коронер пришел к выводу, что она умерла, и отправил ее тело в похоронное бюро.

Когда сотрудники ритуального агентства положили пенсионерку в гроб и стали готовить к похоронам, она неожиданно "воскресла".

После этого пенсионерку доставили в больницу. Сейчас с ней все в порядке. Полиция начала расследование. Виновником произошедшего считают коронера, который халатно отнесся к своим обязанностям.