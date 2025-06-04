88-летняя женщина «воскресла» в гробу
В городе Пльзень, Чехия, пожилую женщину чуть не похоронили раньше времени. Как передает Day.Az, об этом пишет Daily Mail. 88-летняя женщина не проснулась утром в собственной постели. Ее тщетно пытался разбудить супруг, а после вызвал скорую.
В городе Пльзень, Чехия, пожилую женщину чуть не похоронили раньше времени.
Как передает Day.Az, об этом пишет Daily Mail.
88-летняя женщина не проснулась утром в собственной постели. Ее тщетно пытался разбудить супруг, а после вызвал скорую. Прибывший с врачами коронер пришел к выводу, что она умерла, и отправил ее тело в похоронное бюро.
Когда сотрудники ритуального агентства положили пенсионерку в гроб и стали готовить к похоронам, она неожиданно "воскресла".
После этого пенсионерку доставили в больницу. Сейчас с ней все в порядке. Полиция начала расследование. Виновником произошедшего считают коронера, который халатно отнесся к своим обязанностям.