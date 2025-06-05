Названы пять методов борьбы с потливостью

Многие люди сталкиваются с гипергидрозом ─ повышенной потливостью, особенно летом.

Как передает Day.Az, дерматолог Айрис Гонсалес Вильянуэва в беседе с изданием Hola рассказала о пяти методах решения данной проблемы.

Как отметила Вильянуэва, если гипергидроз находится в легкой стадии, то решить проблему можно с помощью антиперспирантов. Следующим шагом, если не помог предыдущий, является ионофорез ─ аппаратная процедура с использованием микротоков, продолжила она.

Кроме того, по словам медика, в тяжелых случаях для борьбы с потливостью применяются инъекции ботокса. Существуют также специальные лекарственные средства для лечения гипергидроза, которые, утверждает она, хорошо переносятся. При неэффективности перечисленных методов врач посоветовала прибегнуть к хирургическому вмешательству, но операцию она назвала крайней мерой.