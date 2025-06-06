Супруги выиграли $1,5 млн по дороге на ужин

Супруги из США выиграли $1,5 млн по дороге на ужин.

Как передает Day.Az, об этом пишет People.

Пара из Нью-Джерси выиграла в лотерею $1,5 млн, купив лотерейный билет за $3 по дороге на ужин. По словам одного из победителей, пожелавшего остаться анонимным, он даже не сразу понял, что стал обладателем главного приза.

"Я стер защитный слой с билета, увидел приз и подумал, что там будет написано "бесплатный билет". Но нет - сумма была огромной. Я просто не мог в это поверить", - рассказал он.

Мужчина добавил, что этот выигрыш сильно изменит их жизнь с супругой. Раньше они постоянно волновались из-за счетов в конце месяца, но теперь могут не переживать по этому поводу.

Пара выбрала аннуитетные выплаты, которые предполагают ежегодное получение части выигрыша в течение 25 лет. Если бы супруги выбрали единовременную выплату, они бы получили около $875 тысяч после вычета налогов.