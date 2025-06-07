Родителей лишили свободы за плохую чистку зубов их детей
В Швеции супружескую пару приговорили в восьми месяцам лишения свободы за плохую чистку зубов их детей. Как передает Day.Az, об этом сообщило издание Aftonbladet. Расследование началось после посещения детьми стоматологической клиники в городе Бурос.
В Швеции супружескую пару приговорили в восьми месяцам лишения свободы за плохую чистку зубов их детей.
Как передает Day.Az, об этом сообщило издание Aftonbladet.
Расследование началось после посещения детьми стоматологической клиники в городе Бурос. У несовершеннолетних диагностировали глубокий кариес, приведший к необходимости удалить несколько зубов. Кроме того, у них также появились абсцессы, инфекции и воспаления.
Прокурор София Брюнгельссон выступила за лишение супругов свободы, так как они не обеспечили уход за здоровьем детей. Обвиняемые отрицали свою вину. Суд встал на сторону обвинения и приговорил супругов к восьми месяцам лишения свободы.
"Родители несут ответственность за заботу о своих детях, и я считаю, что тот тип пренебрежения, который мы здесь видим, является преступным", - подчеркнула Брюнгельссон.