Пилот рассказал о контактах с племенами без доступа к электричеству

Американский пилот Марк Палм рассказал о спасательных операциях, которые проводит в Папуа - Новой Гвинее.

Как передает Day.Az, трудности работы в джунглях он раскрыл в интервью Daily Mail.

Палм признался, что начал заниматься благотворительностью по велению Бога. По словам мужчины, Бог обратился к нему с просьбой помогать людям, живущим в тяжелых условиях. Палм окончил школу авиации и решил спасать жителей Папуа - Новой Гвинеи, не знающих об электричестве и водопроводе и не имеющих доступа к профессиональной медицинской помощи.

Вместе с супругой Палм стал организовывать полеты в джунгли на гидросамолете. Многие знакомые пытались его отговорить. Они объясняли, что местные реки опасны из-за непредсказуемых течений, наводнений и крокодилов. Однако это не остановило Палма. В 2010 году он успешно доставил беременную женщину, схватки которой длились три дня, в больницу. В благодарность она назвала сына в честь Палма.

"Мы провели тысячи операций по оказанию медицинской помощи беременным, попавшим в беду; жертвам змеиных укусов; больным малярией и детям, пострадавшим в межплеменных разборках. Мы доставляли медикаменты в отдаленные деревни. Мы препятствовали вспышкам заболеваний".

Палм заявил, что постепенно расширяет деятельность своей компании. Его сотрудники также помогают жителям Папуа - Новой Гвинеи с едой и одеждой. "Это больше, чем просто спасательные полеты, - отметил он. - Это значит быть частью их жизни, когда им тяжело, проявлять к ним любовь, давать им надежду".