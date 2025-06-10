Женщина сбросила 89 кг и раскрыла пять секретов похудения

Блогерша Пранджала Пандея сбросила 89 килограммов и раскрыла секреты эффективного похудения. Ее историей поделилась газета The Times of India, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Потеря веса зависит от того, что вы едите", - заявила женщина. Она объяснила, что в рационе худеющих людей обязательно должны быть белок и клетчатка. По ее словам, белок способствует быстрому метаболизму, вызывает чувство сытости и восстанавливает мышцы. Клетчатка же нужна для поддержания стабильного уровня сахара в крови и энергетического баланса.

Пандея отметила, что для похудения не только изменила пищевые привычки, но и стала активно заниматься спортом. Как рассказывает блогерша, она старалась совмещать силовые и кардиотренировки. При этом она не перегружала себя, чтобы не уставать слишком сильно, не получать травмы и не выгорать. Также важной частью своего пути Пандея назвала дневник благодарности, в котором она хвалила себя даже за небольшие достижения. По ее словам, эта психологическая практика помогала ей продолжать идти к цели несмотря на все трудности.

В конце концов блогерше удалось похудеть с 154 до 65 килограммов. Помимо введения дневника, она выделила еще четыре привычки, которым нужно следовать, чтобы добиться результата. В их числе - выпивать каждое утро стакан теплой воды с лимонным или яблочным уксусом и есть сырую морковь или другие овощи, богатые клетчаткой, перед едой. Кроме того, Пандея посоветовала съедать в день по ложке семян базилика, полезных для пищеварения, и делать десять приседаний или гулять 15 минут после приема пищи.