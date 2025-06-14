Женщина заразилась неизлечимой болезнью из-за стакана водопроводной воды

В США женщина промыла нос водой, после чего заразилась неизлечимой болезнью. Ее историю рассказало издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Для промывания носа 71-летняя жительница Техаса набрала стакан водопроводной воды, которая в этом регионе до настоящего момента считалась полностью безопасной. В результате в организм американки попала "пожирающая мозг" амеба, или на научном языке Naegleria fowleri.

Заболевание, которое вызывает эта амеба, является неизлечимым. Среди симптомов патологии можно выделить лихорадку, головную боль, тошноту, рвоту, скованность шеи, спутанность сознания, проблемы с вниманием, потерю равновесия и судороги. В конечном итоге происходит поражение головного мозга.