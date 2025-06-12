105-летняя женщина раскрыла доступный каждому секрет долголетия

Жительница Великобритании отпраздновала 105-й день рождения и раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает National World, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Британка, которая предпочитает, чтобы ее называли просто Мэрион, родилась в 1920 году в Бирмингеме. Она долгие годы работала учительницей, а потом переехала в деревню Брендон, где возглавляла местное отделение благотворительной организации.

Сейчас женщина проживает в доме престарелых в городе Тьюксбери, графство Глостершир. Поздравить долгожительницу с очередным юбилеем пришли родственники и друзья. Главным секретом своего долголетия 105-летняя британка назвала доступную каждому вещь: умение радоваться жизни.

Специально для именинницы и гостей испекли большой торт. Кроме того, она получила поздравительную открытку от короля Карла III. "Меня сегодня страшно балуют, и я не понимаю, из-за чего вся эта суета", - пошутила Мэрион.