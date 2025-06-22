Названа неожиданная причина, почему подростки хотят уйти из дома

Синдром бродяжничества - комплексное явление, которое может быть симптомом различных психических патологий, например, шизофрении, органического поражения мозга, психопатии. В редких случаях он проявляется как непреодолимое влечение (дромомания), но чаще всего связан с попыткой избежать травмирующей ситуации (насилия, безнадзорности) или выразить протест.

Как передает Day.Az, Мария Бирбина, специалист по социально-значимым проектам "Где мои дети", рассказала "Газете.Ru", как распознать у своего ребенка синдром бродяжничества.

Синдром бродяжничества более распространен среди подростков 10-17 лет, причем чаще он встречается у мальчиков, чем у девочек. Первый самовольный уход из дома может произойти даже в дошкольном и младшем школьном возрасте, а в подростковом возрасте нередко сопровождается асоциальным поведением.

"Важно не путать "обычные" побеги из дома и проявления синдрома бродяжничества. Хотя повод уйти у подростка в обоих случаях может быть связан с неблагоприятными условиями, например, безнадзорностью, насилием, алкоголизмом родителей, однако в случае с синдромом побеги часто имеют систематический характер, дети сбегают снова и снова, становясь печально известными среди волонтерских поисковых отрядов", - сказала она.

Одно из самых тревожных проявлений синдрома бродяжничества - дромомания, внезапное непреодолимое желание уйти из дома. Подросток может среди ночи покинуть дом, не взяв с собой личные вещи и не предупредив своих близких. При сочетании синдрома с шизофренией и другими психическими заболеваниями наблюдается сезонность обострений с пиком в весенне-летний период.

"Основная профилактическая мера - создание благоприятного психологического климата в семье. Важно помогать ребенку поддерживать социальные контакты, следить за тем, чтобы социальная адаптация в школе проходила успешно", - комментирует Георгий Панов, детский психотерапевт Европейского медицинского центра (ЕМС). Эти рекомендации не излечат заболевание, если оно есть, но позволят вовремя принять меры, обратиться за помощью к специалисту, а главное, не допустить обострения, когда ребенок внезапно покидает дом и оказывается в опасной ситуации.

В современном мире потеряться стало значительно сложнее: в городах действуют отлаженные системы реагирования. А волонтерские отряды и технологии позволяют в считанные минуты распространить ориентировки на "потеряшек". Родители, прохожие и службы быстро подключаются к поиску, а устройства помогают не терять связь. Однако даже при таком оснащении важно помнить: предупредить ситуацию всегда легче и безопаснее, чем потом с ней справляться, резюмировали эксперты.