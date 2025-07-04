Психолог рассказал о влиянии фильмов ужасов на психику

Психолог Илья Слободчиков рассказал о влиянии фильмов ужасов на психику человека.

Как передает Day.Az, в беседе с "Радио 1" он отметил, что всё зависит от конкретной ситуации, особенностей сюжета и психического состояния человека.

Он подчеркнул, что восприятие таких фильмов - очень индивидуально, и у каждого зрителя запускается своя ассоциативная картина, поэтому нельзя дать универсальную оценку их влиянию.

По словам специалиста, ужасы могут использоваться в психотерапии, но только при четком понимании цели и под строгим контролем профессионала. Он добавил, что фильмы этого жанра - не всегда "страшилки" или триллеры с кровью, это могут быть психологически напряженные ленты. Однако в массовом применении, по его мнению, такой подход эффекта не дает.