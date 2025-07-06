В мозге взрослых продолжают формироваться новые клетки, выяснили ученые

Исследователи из Каролинского института в Швеции нашли убедительные доказательства того, что в гиппокампе - области мозга, ответственной за память и обучение, - продолжают образовываться новые нейроны даже у пожилых людей.

Как передает Day.Az, работа опубликована в журнале Science.

Ученые проанализировали ткани мозга людей от младенческого до 78-летнего возраста. С помощью методов секвенирования РНК и машинного обучения они проследили весь путь развития нейронов - от стволовых клеток до незрелых, находящихся в фазе деления. Новые клетки были обнаружены в зубчатой извилине гиппокампа - участке, важном для формирования воспоминаний и адаптации к новым условиям.

"Нам удалось идентифицировать предшественников нейронов - клетки, из которых они образуются. Это означает, что нейрогенез продолжается во взрослом мозге", - рассказал профессор Йонас Фрисен, руководитель исследования.

Ранее сам Фрисен в 2013 году уже показывал, что в мозге взрослых образуются нейроны, используя метод измерения количества углерода-14 в ДНК. Однако до сих пор оставалось неясно, действительно ли в мозге присутствуют клетки, из которых формируются нейроны, и насколько активно они делятся.

Открытие подтверждает, что такие клетки существуют, и открывает путь к разработке терапии, стимулирующей восстановление мозга - в том числе при болезни Альцгеймера и психических расстройствах.