Выявлена неожиданная польза театра при болезни мозга

Участие в театральных постановках помогает улучшить эмоциональное состояние людей с болезнью Паркинсона. К такому выводу пришли испанские ученые из Университета открытого образования Каталонии и госпиталя Сант-Пау в Барселоне.

Как передает Day.Az, их исследование опубликовано в журнале Arts & Health.

В эксперименте приняли участие 34 человека с диагнозом "болезнь Паркинсона" в возрасте от 50 до 75 лет. Половина из них в течение трех месяцев посещала театральные представления, участвовала в мастер-классах и экскурсиях по театру Lliure в Барселоне. Вторая группа выполняла когнитивные упражнения дома. После завершения программы исследователи обнаружили: только у "театральной" группы существенно улучшилось эмоциональное самочувствие: снизились тревожность, депрессия и общее ощущение изоляции.

Как отмечают авторы, ключ к успеху - в живом выражении эмоций, совместной работе и чувстве принадлежности к группе. Даже однократное участие в театральной мастерской снижало эмоциональное напряжение. Участники также сообщили о росте уверенности в повседневной жизни.

Исследование подтверждает рекомендации ВОЗ, которая с 2019 года призывает использовать искусство как "социальное лекарство". В условиях, когда медикаменты не всегда справляются с такими симптомами, как апатия и эмоциональная отстраненность, театр становится мощным инструментом немедикаментозной поддержки.