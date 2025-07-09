Ученые написали биографию египтянина по ДНК из зуба

Международная группа ученых смогла написать биографию жителя Египта эпохи строительства первых пирамид по ДНК, извлеченной из зуба человека.

Как передает Day.Az, соответствующее исследование опубликовал журнал Nature.

Анализ ДНК египтянина, которого похоронили около 4500 лет назад в деревне Нувейрат в 265 километрах от Каира, занял почти 40 лет. Образец, собранный в 1902 году, хранился в музее Ливерпуля. Ученые выяснили, что 80 процентов генома человека соответствуют древним популяциям Северной Африки, а 20 процентов связаны с древними жителями Западной Азии. Это подтвердило данные археологов о культурном обмене между Египтом и территориями, на которых расположены современные Ирак, Иран и Иордания.

Анализ костей и зубов позволил воссоздать детали жизни египтянина. Он занимался тяжелым физическим трудом, связанным с гончарным делом. При этом захоронение в керамическом сосуде говорит о высоком социальном статусе, который не соответствует рядовому ремесленнику. Профессор антропологии и археологии из Университета Ливерпуля допустил, что египтянин был искусным мастером, который занял более высокое положение в обществе благодаря своему труду. Химический состав зубов подтвердил, что человек вырос в Египте, а не мигрировал туда в зрелом возрасте.

"Этот человек жил в ключевой период изменений в Древнем Египте, и его геном дает нам первое прямое свидетельство перемещений людей в то время", - отметил руководитель лаборатории древней геномики в Институте Фрэнсиса Крика Понтус Скоглунд. Ученые считают, что дальнейшее исследование древнеегипетских образцов ДНК позволит точнее определить, когда начались миграции из Западной Азии и как они повлияли на формирование египетской цивилизации.