Зафиксировано увеличение продолжительности жизни при деменции

Пациенты с деменцией стали жить дольше - к такому выводу пришли ученые Университета Ватерлоо, изучив данные более 1,2 миллиона человек старше 60 лет за период с 2000-го по 2018 год. Исследование охватило восемь стран: Канаду, Великобританию, Южную Корею, Тайвань, Гонконг, Финляндию, Германию и Новую Зеландию.

Как передает Day.Az, результаты анализа опубликованы в журнале Communications Medicine.

Наибольшее снижение риска смерти после постановки диагноза деменции зафиксировано в Канаде, Великобритании, Южной Корее, Тайване и Финляндии - регионах, где действуют национальные стратегии по борьбе с деменцией. В этих странах, по словам авторов, улучшилась не только ранняя диагностика, но и доступ к лекарствам и индивидуальным программам ухода. В частности, применяются антидементные препараты и программы когнитивной поддержки, а также выросло внимание к сопровождению пациентов на дому.

В то же время в Новой Зеландии с 2014-го по 2018 год наблюдалось увеличение смертности среди госпитализированных пациентов с деменцией. Это совпало с реформой здравоохранения, в рамках которой диагностика легких форм болезни была передана от специалистов в первичное звено. В результате пациенты стали чаще попадать в стационары уже на более поздних стадиях, что объясняет рост смертности.

Ученые подчеркивают, что улучшение выживаемости в пяти из восьми стран (на них пришлось 84 процента всех участников) - важный сигнал для систем здравоохранения. Оно свидетельствует о реальных результатах усилий по профилактике и сопровождению деменции.