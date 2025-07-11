Желатин оказался полезен при борьбе с раком

Ученые из Университета Миссури нашли способ справиться с одним из главных вызовов в терапии рака легких - устойчивостью опухоли к лекарствам.

Как показало исследование, опубликованное в ACS Nano, причина рецидивов кроется в молекулярных "качелях" между двумя белками: AXL и FN14. Если блокировать один, активизируется другой, и опухоль продолжает расти, передает Day.Az.

Чтобы остановить оба белка одновременно, исследователи создали наночастицы на основе желатина, доставляющие терапию прямо в опухоль. В экспериментах на мышах эта стратегия показала высокую эффективность: рост опухоли удалось подавить, а чувствительность к лечению - восстановить.

Авторы считают, что их метод может стать основой для новых подходов к терапии рака легких, позволяя дольше сохранять эффективность препаратов и предотвращать развитие устойчивости. Исследование также помогает понять фундаментальные механизмы сопротивления опухолей и прокладывает путь к созданию более точной терапии.