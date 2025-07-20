Необычная долларовая купюра вызвала переполох в ресторане в США, пишет ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В небольшом ресторане BurgerRobs в Тайтусвилле, штат Флорида, произошла необычная находка, вызвавшая настоящий ажиотаж среди местных жителей и даже сотрудников музея космонавтики.

Роб Баффало и его жена уже несколько лет успешно управляют бизнесом, пережив пандемию и множество неожиданных ситуаций. Однако на прошлой неделе они столкнулись с чем-то по-настоящему необычным. Во время ежедневного подсчёта выручки мужчина заметил в кассе долларовую купюру, которая сразу привлекла его внимание. На ней были сделаны четыре автографа. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это не просто подписи - они принадлежали четырём из пяти астронавтов, участвовавших в исторической миссии STS-27: Хуту Гибсону, Биллу Шепарду, Джерри Россу и Майку Маллейну.

Поняв потенциальную ценность находки, Баффало связался с Американским музеем космонавтики в Тайтусвилле.

"Он просто прислал мне сообщение в музей с этой долларовой купюрой и спросил, могу ли я подтвердить её подлинность, что это действительно то, что он думает", - рассказал Марк Маркетт, директор музея.

Маркетт подробно объяснил важность этой миссии. STS-27 стала вторым полётом космического шаттла после трагедии "Челленджера" в 1986 году. Эта миссия, стартовавшая в декабре 1988 года, была секретной и проводилась по заказу Министерства обороны США.

Роб до сих пор не знает, как купюра попала в его ресторан. Он предположил, что кто-то из астронавтов мог обедать у него, когда-то решил подписать купюру в шутку и оставил её в качестве "космического сувенира".

"Представляю, как она обогнула весь мир и вернулась домой", - с улыбкой сказал он.

Теперь находка может стать частью экспозиции музея космонавтики или остаться в ресторане как уникальный артефакт.