Пожилой мужчина «воскрес» в машине скорой после двух сердечных приступов

В Италии 78-летний житель деревни Тарквиния скончался после двух сердечных приступов, но чудесным образом "воскрес" после констатации смерти медиками. Подробности рассказало итальянское издание Today, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел 18 июля. После того, как мужчине стало плохо, на место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Медики вызвали вертолет, чтобы оперативно доставить пострадавшего в больницу, но, заметив, что он перестал подавать признаки жизни отменили вызов.

Один из сотрудников как раз разговаривал с похоронным бюро, когда находившийся в салон скорой итальянец внезапно открыл глаза и заговорил. Он попросил позвонить его дочерям и успокоить их. После этого мужчину доставили в больницу.

Отмечается, что случившееся является примером синдром Лазаря - крайне редкого феномена, когда организм человека реанимирует сам себя.