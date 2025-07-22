Активность в политических спорах в сети связали с низким интеллектом

В журнале Humanities and Social Sciences Communications опубликованы результаты крупного международного исследования, в котором ученые изучили, как личностные особенности и когнитивные способности влияют на участие людей в политических обсуждениях в интернете. Анализ данных из США и семи азиатских стран показал: люди с выраженными чертами психопатии и сильным страхом упустить что‑то важное (FoMO) значительно чаще участвуют в онлайн‑политической активности - комментируют новости, распространяют политический контент и ведут дискуссии в социальных сетях.

Как передает Day.Az, интересно, что нарциссизм тоже может подталкивать к участию, но этот эффект наблюдается лишь в отдельных странах. Исследователи объясняют это культурными различиями и тем, как в разных обществах воспринимается открытая самопрезентация.

Отдельно отмечено влияние когнитивных способностей: чем выше уровень аналитического мышления и критического восприятия информации, тем реже люди вовлекаются в подобные активности. Особенно заметно, что при низком уровне когнитивных навыков склонность к импульсивному и эмоциональному участию в политических обсуждениях усиливается у тех, у кого ярко выражены черты психопатии или повышенная тревожность по поводу упущенных событий.

Авторы исследования подчеркивают, что такие результаты помогают лучше понять, какие психологические механизмы формируют цифровое гражданское участие.