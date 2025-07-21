Обнаружен неожиданный способ облегчить хронические головные боли

Изменение рациона питания может заметно снизить частоту и интенсивность хронических головных болей, возникающих после травмы мозга. К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Университета Северной Каролины, Университета служб Вооруженных сил США и Национальных институтов здравоохранения.

Как передает Day.Az, в клиническом исследовании, результаты которого опубликованы в Journal of Neurotrauma, приняли участие 122 пациента с посттравматическими головными болями.

В течение 12 недель участники придерживались либо стандартного рациона с обычным соотношением омега‑3 и омега‑6 жирных кислот, либо специальной диеты с повышенным содержанием омега‑3 (например, из лосося и тунца) и пониженным - омега‑6 (из кукурузного и подсолнечного масла). Все основные продукты питания предоставлялись участникам исследования.

Результаты показали: у тех, кто придерживался "омега‑3-диеты", число дней с головной болью уменьшилось примерно на два в месяц, а интенсивность боли снизилась на 30 процентов по сравнению с контрольной группой. Анализ крови подтвердил повышение уровней противовоспалительных соединений, связанных с омега‑3.

Авторы отмечают, что такой подход может стать безопасным и доступным дополнением к традиционному лечению, особенно для военнослужащих и других пациентов, страдающих от последствий черепно‑мозговых травм, поскольку официально одобренных методов лечения хронических посттравматических головных болей пока не существует.