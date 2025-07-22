Назван удивительный вред привычного подсластителя

Ученые выяснили, что эритрит - один из самых распространенных низкокалорийных подсластителей - может неблагоприятно влиять на клетки сосудов мозга.

Как передает Day.Az, результаты работы опубликованы в журнале American Journal of Physiology.

В лабораторных условиях исследователи обработали человеческие микрососудистые эндотелиальные клетки мозга дозой эритрита, эквивалентной примерно 30 граммам вещества - столько содержится в стандартной бутылке напитка с этим подсластителем. Уже через три часа в клетках зафиксировали более чем двукратный рост уровня активных форм кислорода, то есть признаков окислительного стресса.

Кроме того, снизилась выработка оксида азота - важного вещества, которое помогает сосудам расширяться и поддерживает нормальный кровоток. Одновременно увеличилась продукция эндотелина‑1, способного сужать сосуды, а выделение t‑PA - белка, участвующего в растворении тромбов, - оказалось подавленным. Эти изменения указывают на ухудшение работы сосудистой стенки и могут способствовать образованию тромбов и повышать риск ишемического инсульта.

Авторы отмечают, что полученные данные касаются именно лабораторной модели, но они дополняют растущие доказательства связи между потреблением эритрита и увеличением риска сердечно‑сосудистых и цереброваскулярных событий.