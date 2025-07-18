Раскрыта неожиданная польза меди для организма

Регулярное поступление меди с пищей в организм связано с улучшением памяти и внимания у людей старшего возраста. Это показал анализ данных 2420 участников старше 60 лет из национального американского опроса NHANES.

Как передает Day.Az, результаты работы опубликованы в журнале Scientific Reports (Sci Rep).

В исследовании сравнили данные о питании и результаты когнитивных тестов, включая задания на скорость обработки информации, беглость речи и запоминание слов. Участники с более высоким уровнем потребления меди (в среднем более 1,4 миллиграмма в день) демонстрировали лучшие результаты, чем те, кто получал меньше 0,76 миллиграмма. Особенно заметна эта связь была у людей, ранее перенесших инсульт.

Анализ показал, что улучшение показателей наблюдалось до определенного порога - примерно 1,2-1,6 миллиграмма меди в день. Превышение этого уровня не давало дополнительной пользы, а у некоторых тестов эффект выравнивался.

Медь участвует в работе антиоксидантной системы, синтезе нейромедиаторов и обмене энергии в клетках мозга, что может объяснять положительное влияние на когнитивные функции. Новые данные помогают точнее оценить роль микроэлементов в сохранении памяти и внимания у пожилых людей.