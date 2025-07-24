Выявлено неожиданное влияние кофеина на действие антибиотиков

Исследователи из университетов Тюбингена и Вюрцбурга выяснили, что привычные продукты питания могут менять эффективность лекарств.

Как передает Day.Az, в новой работе, опубликованной в PLOS Biology, они показали: кофеин способен снижать активность некоторых антибиотиков против бактерий Escherichia coli.

Ученые изучили, как 94 разных вещества - от медикаментов до пищевых ингредиентов - влияют на работу генов и транспортных белков бактерий. Эти белки контролируют, какие вещества попадают внутрь клетки и выводятся наружу. Оказалось, что кофеин запускает каскад изменений через ген‑регулятор Rob, из‑за чего транспортные белки начинают хуже пропускать антибиотик ципрофлоксацин.

Такое влияние не обнаружено у другой бактерии, Salmonella enterica, что подчеркивает: даже близкородственные микроорганизмы могут реагировать на одинаковые стимулы по‑разному. По словам авторов, речь идет не о классической устойчивости к антибиотикам, а об "низкоуровневой" - когда бактерия временно изменяет свои механизмы без мутаций.

Авторы считают, что эти данные могут повлиять на рекомендации по лечению. В будущем врачам, возможно, придется учитывать не только назначенные лекарства, но и то, какие продукты и напитки - в том числе содержащие кофеин - употребляет пациент во время терапии.