Найден простой способ сохранить здоровье сосудов

Соблюдение нескольких простых правил образа жизни может не только снизить риск атеросклеротических изменений в сосудах, но и существенно отложить их появление.

Как передает Day.Az, к такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные масштабного проекта ChinaHEART, результаты которого опубликованы в журнале BMC Public Health.

В исследовании участвовали 43 651 человек с умеренным и высоким риском сердечно‑сосудистых заболеваний, которые в начале наблюдения не имели признаков каротидных бляшек. За участниками следили в среднем 1,7 года, регулярно проводя ультразвуковые обследования сонных артерий. За это время у 14 698 человек (33,7 процента) появились новые бляшки.

Выяснилось, что каждый из здоровых факторов - отказ от курения, умеренное потребление алкоголя, регулярная физическая активность в свободное время и сбалансированное питание - независимо снижает риск формирования бляшек (на 6-14 процентов) и немного откладывает срок их появления. А у тех, кто придерживался всех четырех правил одновременно, риск развития каротидных бляшек был ниже на 36 процентов, а появлялись они позже примерно на 16 процентов по сравнению с остальными. Эффект был особенно выражен у людей из группы высокого риска.

Анализ также показал, что метаболические показатели - например, уровень липидов и показатели обмена глюкозы - частично объясняют, как именно здоровый образ жизни влияет на сосуды. Совокупное соблюдение нескольких полезных привычек может стать важной стратегией первичной профилактики атеросклероза и его осложнений.